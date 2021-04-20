Свидетельница назвала кошмаром взрыв газа в Нижегородской области. Видео

Взрыв в жилом доме нижегородского села Маргуша соседи сначала приняли за звук от взорвавшейся машины. Ударной волной в трехэтажке выбило стекла.

Жительница расположенного по соседству с частично разрушившемся зданием дома рассказала, что громыхнуло очень сильно. Ее слова привела газета «Известия».

«В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там… Мамочка, кошмар!» — поделилась женщина. По ее мнению, спастись из загоревшегося здания было невозможно.

«Я даже забыла, что там газ стоит. Люди еще не привыкли к газу», — добавила очевидица.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что один из пострадавших получил ожог лица и правого плеча и черепно-мозговую травму. Его слова привела пресс-служба регионального правительства.

Второго с переломом позвоночника и ребер отправили в травмоцентр Арзамаса. Третий эвакуирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ: предварительно ему диагностировали перелом позвоночника. Состояние женщины стабильно тяжелое, у нее множественные переломы и ушибы. Ее вскоре перевезут в Центральную областную больницу имени Семашко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал финансово помочь жильцам дома.

«Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Получившим травмы выделим по 100 тысяч рублей», — привела его слова пресс-служба администрации Нижегородской области. Если спасатели обнаружат погибших, их родственникам выплатят по 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе области вечером 19 апреля произошел взрыв газа. Пострадали семь человек — четверо взрослых и три ребенка.