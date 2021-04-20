Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Нижегородской области. Видео

Следователи возбудили уголовное дело по факту разрушения конструкций жилого дома в нижегородском селе Маргуша. В результате взрыва бытового газа разрушились перекрытия второго и третьего этажей, пострадали жильцы многоквартирного дома.

Расследование будут вести по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточнили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления по Нижегородской области генерал-майором юстиции Айратом Ахметшиным, следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета производят детальный осмотр здания, допрашивают свидетелей», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Юлия Склярова.

В результате обрушения перекрытий между этажами пострадали семь человек. Из них четверо — дети. Все они госпитализированы с различными травмами. Двухмесячную девочку нашли живой, судьба еще одного ребенка неизвестна.