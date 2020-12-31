Свет дали на Сахалине спустя час после аварии

Электроснабжение в Углегорском районе Сахалина, где живут более 21 тысячи человек, восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Проблему удалось устранить в течение часа. Сейчас электроснабжение района полностью восстановлено», — сказано в сообщении на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

В пресс-службе добавили, что массовые аварийные отключения электроэнергии случились примерно в 12:00 по местному времени (04:00 по мск) из-за снегопада. Обрыв сетей спровоцировали налипание снега и льда. В итоге оказалась отключена линия электропередачи напряжением 110 киловольт.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Валерий Лимаренко. Энергетики расплавили гололед и восстановили электроснабжение района.

Между тем, Лимаренко поздравил жителей Сахалина с наступающим Новым годом. Остров уже через несколько часов окажется в 2021 году. По его словам, всегда хочется верить, что будущий год принесет много счастья и добра.

«Это особенно необходимо сейчас, когда за плечами остался такой сложный и непредсказуемый год. Всем нам было непросто привыкать к новым условиям жизни. Но эти трудности еще больше сплотили нас и сделали сильнее», — сказал он.

Губернатор поблагодарил медиков, волонтеров, представителей бизнеса и всех неравнодушных людей за помощь.