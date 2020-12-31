Более 20 тысяч человек остались без света на Сахалине из-за непогоды

«В четверг около 12:00 местного времени системой защит отключена линия электропередачи напряжением 110 киловольт. Причина — образование гололеда на одном из участков провода», — говорится в сообщении.

Пока электроснабжение Углегорского района полностью нарушено. В настоящее время специалисты занимаются плавкой гололеда. Как пояснили в пресс-службе, через час электроснабжение будет восстановлено.

Несколько дней назад отключение электричества произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Без света остались 193 дома, где проживают почти 20 тысяч человек. Энергетики оперативно создали резервные схемы электроснабжения. По предварительным данным, причиной стало технологическое нарушение на оборудовании. Через несколько часов свет вернулся в дома.