Сверхтяжелый ракетный ускоритель Super Heavy Booster 7 взорвался во время испытаний

Сверхтяжелый ракетный ускоритель Super Heavy Booster 7 для космического корабля Starship от SpaceX взорвался на стартовой площадке во время тестового запуска, происходившего в Техасе. Данных о пострадавших нет. Видео с моментом взрыва появилось в Сети.

Во время испытаний вспыхнуло и задымилось основание ракеты. Ускоритель, закрепленный на тестовой площадке, остался на месте. Причины происшествия пока что неизвестны.

По информации 3DNews, запланированный основателем компании Илоном Маском на 2022 год вывод Starship на орбиту, видимо, придется отложить.

«На самом деле нехорошо. Команда оценивает ущерб», — написал Маск в Twitter.

Ускоритель был оснащен 33 двигателями Raptor и должен был использоваться в беспилотном тестовом полете в этом году, напомнил «Хабр».

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полета на Марс. До сих пор почти все тестовые полеты заканчивались разрушением аппарата.