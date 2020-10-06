Свердловский ТЦ загорелся на тысяче «квадратов». Видео

В Свердловской области пожар охватил здание торгового центра. Пламя распространилось на площадь в тысячу квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании по улице Тимирязева в городе Богдановиче поступила в 03:57 по местному времени, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Двухэтажное здание торгового центра загорелось на тысяче «квадратов». В момент возникновения пожара людей в здании не было. Возгоранию, уточнила «Газета.ru», присвоен второй ранг сложности. Пострадавших нет.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Пламя локализовали в 07:08, а в 07:22 — ликвидировали открытое горение. На месте развернут штаб пожаротушения. Для ликвидации огня задействовали восемь единиц техники и 30 человек личного состава.

В Омске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 80 жителей. Спасатели вытащили из полыхающей квартиры женщину и ребенка: их спустили по лестнице и передали врачам.