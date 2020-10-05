Омские пожарные спасли из огня женщину с ребенком

Сообщение о том, что горит комната на седьмом этаже, поступило к диспетчерам пожарной службы в в 17:42. Когда спасатели прибыли на место, там уже бушевал открытый огонь.

Проходя по коридору этажа, где находилась горевшая комната, пожарные нашли женщину с ребенка. Их спасли, спустив вниз по лестнице. После чего передали врачам.

Всего из здания эвакуировали 80 жителей. Площадь пожара — около 20 квадратных метров.