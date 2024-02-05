Происшествия 05 февраля 2024, 21:29 Свалку из куриных яиц нашли под Омском Freepik

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В Октябрьском округе Омска в поселке Чкаловский нашли свалку из большого количества куриных яиц. Видео с места событий опубликовали в сообществе «Голос Омска» соцсети «Вконтакте».

«Нелегальная свалка в Чкаловске. Повсюду разбросаны куриные яйца, которые в данный момент стоят очень дорого», — сказано в публикации.

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На кадрах видно, что на земле лежит множество картонных упаковок с яйцами.

Ранее стало известно о свалке из потрошеной красной рыбы на Камчатке. По неуточненной информации, ее устроили две местные организации, работники которых вывозили в лес рыбную продукцию и отходы. Администрация региона выяснила, что запах гниющей рыбы привлек хищных животных. После обнаружения свалки специалисты занялись осмотром территории для определения признаков браконьерского промысла. Как отметил зампредседателя правительства региона Роман Василевский, Камчатку ассоциируют с экологией и местные жители не должны устраивать свалки.