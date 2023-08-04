Экология 04 августа 2023, 13:22 Свалку из потрошеной рыбы обнаружили на Камчатке «Кам 24»: неизвестные выбросили большое количество потрошеной красной рыбы на Камчатке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Большое количество потрошеной красной рыбы нашли на Камчатке. Ее выбросили неизвестные. Об этом написало агентство «Кам 24».

Скопление отходов обнаружили в Соболевском районе. По предварительным данным, его устроили две местные компании. Их названия раскрывать не стали.

Реклама

Агентство сообщило, что с этих предприятий в лес вывозили рыбу и отходы от нее. Правительство региона заявило, что запах гниющей рыбы привлек хищников.

Региональные МВД и прокуратура, а также экологическая инспекция разбираются в случившемся. Специалисты осмотрят свалку и территории рядом с местными заводами, чтобы определить, есть ли признаки браконьерского промысла. Они передадут собранные сведения в судебные инстанции.

«Наша задача — сделать так, чтобы впредь остальным заводам было неповадно делать то, что сделали эти заводы или отдельно взятые люди, работающие на этих заводах», — сказал зампредседателя правительства региона Роман Василевский.

По его словам, Камчатку ассоциируют с экологией, поэтому местные жители не должны создавать свалки.