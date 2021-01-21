21 января 2021, 10:53
Сваебойная машина упала на дорогу в Ноябрьске
Сваебойная машина упала с трала для перевозки спецтехники в Ноябрьске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».
ЧП случилось на кольцевой развязке промзоны 21 января, около 10:00. Водитель трала зацепил бордюр по повороте, авто накренилось. В результате сваебойная машина упала на дорогу.
Никто не пострадал. На место приехали полицейские.
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