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    21 января 2021, 10:53

    Сваебойная машина упала на дорогу в Ноябрьске

    Алена Макаренко

    Сваебойная машина упала с трала для перевозки спецтехники в Ноябрьске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    ЧП случилось на кольцевой развязке промзоны 21 января, около 10:00. Водитель трала зацепил бордюр по повороте, авто накренилось. В результате сваебойная машина упала на дорогу.

    Никто не пострадал. На место приехали полицейские.

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