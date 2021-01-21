Сваебойная машина упала на дорогу в Ноябрьске

ЧП случилось на кольцевой развязке промзоны 21 января, около 10:00. Водитель трала зацепил бордюр по повороте, авто накренилось. В результате сваебойная машина упала на дорогу.

Никто не пострадал. На место приехали полицейские.

Ранее водитель автобуса в Уфе во время разворота протаранил шесть припаркованных иномарок. Он рассказал, что не справился с управлением из-за плохого самочувствия.