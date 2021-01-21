Водитель автобуса протаранил припаркованные машины в Уфе. Видео

Вечером 20 января водитель автобуса в Уфе во время разворота протаранил шесть припаркованных иномарок. Он рассказал, что не справился с управлением из-за плохого самочувствия.

«В столице Башкортостана на улице Лесной проезд 57-летний водитель, управляя автобусом НефАЗ, при развороте совершил наезд на припаркованные автомобили Ravon Nexia, BMW, Kia Soul, Fiat Albea, Opel Corsa и Renault Kaptur», — сообщила пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По словам водителя, он не справился с управлением, потому что ему стало плохо. В полиции рассказали, что до этого мужчина выполнил три круга по маршруту № 57, пассажиров в салоне автобуса не было. Во время ДТП никто не пострадал.