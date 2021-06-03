Свадьба с файерами в Петербурге закончилась в отделе полиции

В Санкт-Петербурге задержали 20 участников шумной свадьбы, которые блокировали движение в центре города и жгли файеры. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщил ТАСС.

Два десятка человек были задержаны полицейскими у Исаакиевского собора. В МВД сообщили, что им от 21 до 26 лет, почти все из них являются уроженцами Закавказья. Всех их привлекли по статье о мелком хулиганстве и составили более 20 протоколов за нарушения ПДД, а также еще несколько — за поджог пиротехники.

Отмечавшие свадьбу в среду выстроились в кортеж и мешали проезду других машин на Английской набережной. Там находится дворец бракосочетаний. Участники торжеств игнорировали замечания других водителей. Кортеж после этого поехал дальше по городу и продолжил создавать помехи движению. Люди размахивали зажженными файерами из окон машин. У одного из задержанных изъяли авто и отправили на штрафстоянку.

Ранее в Петербурге сотрудникам полиции удалось задержать карманника, который на выходных украл телефон у писателя Александра Пелевина.