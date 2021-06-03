Карманника, который украл телефон у писателя Пелевина, поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в краже мобильного телефона у писателя Александра Пелевина. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщил сайт kp.ru.

Писатель 30 мая праздновал присуждение ему премии «Национальный бестселлер». Он отдыхал в одном из баров на улице Некрасова. Как рассказывал сам потерпевший, когда он вышел покурить на улицу, к нему подошел некий «гражданин спортивно-кавказской наружности» и начал восторгаться его красивым костюмом с галстуком. После этого незнакомец вдруг крепко обнял его и даже поднял над землей. Затем он сел в машину и скрылся.

Пелевин обнаружил пропажу телефона, когда уже ехал в такси домой. Он шутил, что интимных фото на устройстве не хранит, но все же написал заявление в полицию.

Полицейским удалось задержать 22-летнего подозреваемого и его знакомого, который был за рулем машины, 2 июня. Один из них ранее уже был судим за грабеж.

Ранее в Петербурге завершили расследование дела серийных похитителей иномарок.