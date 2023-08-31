Эксклюзив 31 августа 2023, 20:36 Сумка курьера взорвалась в Пресненском районе Москвы из-за брошенной подростком петарды Источник «360»: подросток бросил петарду в сумку курьера в Москве

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Сумка доставщика еды взорвалась в Пресненском районе Москвы вечером 31 августа. Причиной стала петарда, брошенная подростком, сообщил источник «360».

Около 19:30 очевидец позвонил в экстренные службы и сообщил о взрыве во дворе дома № 8 по Большой Декабрьской улице. Пока заявитель разговаривал с диспетчером, раздался еще один взрыв.

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На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что курьер оставил термосумку на лавке и зашел в подъезд. В этот момент подросток закинул в сумку доставщика петарду, закрыл ее и убежал.

«Загорания нет, пострадавших нет», — сообщил источник «360».

Ранее пьяный житель Лосиноостровского района взорвал петарду, желая напугать соседских собак, лаявших во дворе. Мужчина бросил пиротехнику на улицу с девятого этажа. Взрыв спровоцировал панику во всем доме, жильцы вызвали полицию.