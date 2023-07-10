Происшествия 10 июля 2023, 12:49 Москвич, желая напугать петардой соседских собак, поверг в панику весь дом Shot: пьяный москвич взорвал петарду в Лосиноостровском районе, желая отпугнуть собак istockphoto.com

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В Лосиноостровском районе пьяный москвич попытался напугать собак петардой, но посеял панику во всем доме. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 34-летний житель Анадырского проезда, будучи изрядно пьяным, разозлился на лаявших во дворе собак. Он решил избавиться от шума и бросил в сторону животных петарду с девятого этажа.

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Испуганные жильцы дома вызвали полицию, которая быстро отыскала мужчину. Выяснилось, что ранее его судили за причинение средней тяжести вреда здоровью.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении. Жильцов успокоили, сказав, что в их доме диверсантов нет.

Ранее в Химках на мужчину, бросившего петарды в отделение банка, возбудили дело о хулиганстве.