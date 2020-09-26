Сухую траву под Ростовом стали тушить в два раза больше пожарных. Видео

Более 2,4 тысячи квадратных метров камыша и травы продолжают гореть в Аксайском районе Ростовской области. МЧС решило в два раза увеличить количество пожарных для борьбы с пламенем.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Сейчас огонь тушат 239 человек и 59 единиц техники. Из-за пожара никто не пострадал.

В распоряжении «360» оказался ролик с места событий. На кадрах видно, что ликвидировать открытый огонь пожарным пока не удалось. Они продолжают тушить пламя, несмотря на темное время суток.

Справиться с огнем пожарным мешают сильные порывы ветра — их скорость достигает 16 метров в секунду. По данным ведомства, из-за этого существует угроза пожара сразу в трех населенных пунктах. Издание «Газета.ru» уточнило, что речь идет о хуторах Рыбацкий и Махин, и станице Ольгинская.

Сухая трава разгорелась сразу в двух регионах России за один день. В воронежской области пламя добралось до 10 нежилых построек в селе Троицком под Воронежем. «Газета.ru» отметила, что огонь перекинулся на них из-за сильных порывов ветра. Тушением пожара занимаются 51 человек и 18 единиц техники.