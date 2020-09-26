Сухая трава разгорелась сразу в двух регионах России. Огонь охватил постройки

Площадь пожара — 2,4 тысячи квадратных метров, растительность горит на трех участках. Сохраняется угроза распространения пламени на населенные пункты — хутора Рыбацкий и Махин, а также станицу Ольгинскую.

На месте работает 81 человек личного состава, задействовано 24 единицы техники. Тушить тяжело из-за порывов ветра до 16 метров в секунду.

«Силы и средства работают по повышенному III рангу», — говорится в сообщении.

Сухая трава полыхает и в Воронежской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Там огонь добрался до 10 нежилых строений в селе Троицком.

В ликвидации пожара участвует 51 человек и 18 единиц техники.

В Воронежской области с пожаром борются уже четвертый день, сильнее всего страдает Бобровский район. Очагов возгорания насчитывается множество, в том числе горело болото в высохшей пойме реки Битюг рядом с поселком Лушниковка. Кроме того, горит камыш. В лесу вокруг очагов возгорания дежурит аэромобильная группировка. Причина возгорания не установлена.