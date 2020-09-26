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    26 сентября 2020, 17:01

    Сухая трава разгорелась сразу в двух регионах России. Огонь охватил постройки

    Алена Макаренко

    Сухая трава загорелась в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону.
    Сухая трава разгорелась сразу в двух регионах России. Огонь охватил постройки

    Площадь пожара — 2,4 тысячи квадратных метров, растительность горит на трех участках. Сохраняется угроза распространения пламени на населенные пункты — хутора Рыбацкий и Махин, а также станицу Ольгинскую.

    На месте работает 81 человек личного состава, задействовано 24 единицы техники. Тушить тяжело из-за порывов ветра до 16 метров в секунду.

    «Силы и средства работают по повышенному III рангу», — говорится в сообщении.

    Сухая трава полыхает и в Воронежской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Там огонь добрался до 10 нежилых строений в селе Троицком.

    В ликвидации пожара участвует 51 человек и 18 единиц техники.

    В Воронежской области с пожаром борются уже четвертый день, сильнее всего страдает Бобровский район. Очагов возгорания насчитывается множество, в том числе горело болото в высохшей пойме реки Битюг рядом с поселком Лушниковка. Кроме того, горит камыш. В лесу вокруг очагов возгорания дежурит аэромобильная группировка. Причина возгорания не установлена.

    Новости SMI.FM