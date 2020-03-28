Сухая трава загорелась на 700 тысячах «квадратов» в Красноярском крае

В Красноярском крае сухая трава лес загорелись на площади 700 тысяч квадратных метров. Жители Минусинска в соцсетях пишут, что огонь движется в сторону частного сектора.

«В Минусинском районе вне территории населенного пункта произошел пожар сухой растительности на площади 700 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности, в его тушении задействовали 56 человек и 22 единицы техники. По предварительной информации, трава загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

Спасатели добавили, что угрозы распространения огня нет. Объекты инфраструктуры пожаром не затронуло. Жалоб от населения на отключение света или тепла тоже не поступало.

Между тем портал «Городские новости. Красноярск» сообщает, что жители Минусинска жалуются на едкий запах дыма в городе. По их словам, из-за сильного ветра огонь с большой скоростью движется к частному сектору.