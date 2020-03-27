Жителей Подмосковья попросили не поджигать траву. Таких случаев стало до 200 в день

При сильном ветре огонь способен быстро распространиться как на лесной фонд, так и жилые дома. Боевые подразделения МЧС совместно с заинтересованными службами регулярно проводят рейды для выявления нарушителей.

На сегодняшний день возбудили больше 150 административных дел за поджог сухой травы или разведение костров. Нарушителей не только предупреждают о последствиях, но и штрафуют на 10 тысяч рублей. Это административное наказание.

В течение года за эти нарушения закон предусматривает штрафы в размере от двух до трех тысяч рублей для граждан, от шести до 15 тысяч — для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч — для предпринимателей и от 100 до 500 тысяч — для юридических лиц.

А в весенне-летний период штрафы возрастают в два раза — это происходит в период особого противопожарного режима.

За помощью можно обратиться в службу спасения Подмосковья по телефону 112, в МЧС по телефонам 01 или 101 или по телефону доверия 8 (498) 505-41-70.

Важно помнить

Огонь повреждает молодые побеги травы, древесной поросли и уничтожает почки и семена растений.

Пожары загрязняют воздух углеводородом, золой, углекислым и угарным газом.

Возгорания травы могут преобразоваться в торфяные и лесные пожары, нанести вред человеку и поставить под угрозу жизнь.

Что делать, если горит сухая трава

Если очаг небольшой, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, забросайте песком или залейте водой.

Потушив пожар, не уходите, пока не убедитесь в том, что огонь не разгорелся снова.

Если очаг большой и расположен вблизи поселений, немедленно позвоните по телефону 112 и постарайтесь как можно скорее отдалиться от этого места.

Службы спасения в Подмосковье

Номер телефона службы спасения Московской области: 112.

Единый телефон пожарных и спасателей: 01 (с мобильного — 101). Телефон доверия: 8 (498) 505-41-70.