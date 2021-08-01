Судимый за наркотики новосибирец пырнул пенсионера ножом в автобусе

В Новосибирске мужчина ударил ножом пенсионера в автобусе. Момент нападения попал на видео. Подозреваемого задержали, выяснилось, что ранее он был судим по наркотической статье. Об этом сообщили на сайте регионального главка МВД.

Неадекватный новосибирец нанес 71-летнему пенсионеру ножевое ранение. Это произошло в субботу, когда они ехали в автобусе № 95 в районе остановки Доваторов. На кадрах можно заметить, как пассажир в белой рубашке и джинсах достает нож, замахивается и наносит удар в область шеи мужчины, который занял место на сидении.

Пенсионера с колото-резаной раной доставили в больницу. На место оперативно прибыла полиция, Росгвардия и следователи. Вскоре неподалеку от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Заельцовского района. Его доставили в отдел. Полицейские установили, что ранее он был судим за разбой и сбыт наркотиков. По предварительным данным, в момент нападения мужчина тоже был под веществами.

Против задержанного завели дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее в Новосибирске мужчина покончил с собой в стрелковом клубе.