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    28 июля 2021, 12:47

    Новосибирец покончил с собой в стрелковом клубе

    Александр Блинов

    Мужчина в Новосибирске совершил самоубийство в стрелковом клубе. Он покончил с собой прямо на глазах у инструктора. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Трагедия произошла вечером в среду. Новосибирец пришел в клуб «Сибирь». Поупражняться в стрельбе там может любой человек. Ему дадут оружие, но только под контролем инструктора.

    Поначалу ничто не предвещало беды. Посетитель принял нужную стойку и несколько раз выстрелил по мишени из спортивно-тренировочного пистолета «Байкал-442». Но потом совершил самоубийство. Все произошло так быстро, что инструктор не успел среагировать.

    По предварительным данным, погибшим оказался 59-летний житель поселка Кольцово. Следователи начали проверку.

    Накануне в Адлере неизвестный устроил стрельбу из пневматического пистолета. О звуках выстрелов рассказали очевидцы. О пострадавших не сообщалось. А в Воскресенске задержали мужчину, который обстрелял окна и двери нескольких квартир.

    Ранее в Татарстане в зверском убийстве жены заподозрили мужчину, который покончил с собой.