Новосибирец покончил с собой в стрелковом клубе

Мужчина в Новосибирске совершил самоубийство в стрелковом клубе. Он покончил с собой прямо на глазах у инструктора. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Трагедия произошла вечером в среду. Новосибирец пришел в клуб «Сибирь». Поупражняться в стрельбе там может любой человек. Ему дадут оружие, но только под контролем инструктора.

Поначалу ничто не предвещало беды. Посетитель принял нужную стойку и несколько раз выстрелил по мишени из спортивно-тренировочного пистолета «Байкал-442». Но потом совершил самоубийство. Все произошло так быстро, что инструктор не успел среагировать.

По предварительным данным, погибшим оказался 59-летний житель поселка Кольцово. Следователи начали проверку.

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