«Скандалов никогда не было»: бывшая жена Соколова рассказала о совместной жизни с историком

Бывшая жена историка Олега Соколова Анна Кукушкина рассказала в суде, что супруг никогда не применял насилия в семье. И, несмотря на его вспыльчивость, они жили мирно.

«Когда занимался детьми, относился к ним хорошо и никогда не обижал. Посещал все праздники, мероприятия детские. Скандалов у нас никогда не было. Мы жили мирно. Насилия ни по отношению ко мне, ни к детям не было», — сказала бывшая жена в суде.

Женщина также рассказала, что познакомилась с доцентом в 1997 году, когда была студенткой. Они прожили в браке 13 лет, затем развелись три года назад. Как рассказала бывшая супруга, наука всегда была на первом месте у Соколова. У них есть двое детей — 13 и 18 лет.

Она отметила, что Соколов вспыльчивый человек. Он мог повышать голос и кричать, однако никаких фактов насилия женщина не замечала ни в отношении себя, ни детей.

Ранее свидетели в суде рассказали о том, как нашли останки Анастасии Ещенко. По их словам, они обнаружили холщовый мешок, когда чистили канал от мусора.