Мир 03 июля 2023, 18:48 Посла США пустили в СИЗО к журналисту WSJ Гершковичу Посол США Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича РИА «Новости»

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Посол США в Москве Линн Трейси 3 июля побывала у корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в американском посольстве.

«Да, мы подтверждаем, что посол Трейси получила консульский доступ к господину Гершковичу сегодня», — заявили в диппредставительстве.

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Московский городской суд в конце июня признал законным продление ареста обвиняемого в шпионаже журналиста московского бюро американской газеты The Wall Street Journal. В конце мая Лефортовский суд принял решение продлить ему арест до 30 августа 2023 года.

Американского журналиста задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, он занимался сбором информации об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Гершковича поймали при попытке получения секретной информации.

Задержанного обвинили в шпионаже по заданию США. После того как Гершковича доставили в Москву, суд принял решение о его аресте. Журналиста отправили в следственный изолятор «Лефортово».