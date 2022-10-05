Суд признал экс-гендиректора «Зимней вишни» Вишневского виновным в даче взятки главе Госстройнадзора | 360°

Важное 05 октября 2022, 08:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суд признал экс-гендиректора «Зимней вишни» Вишневского виновным в даче взятки главе Госстройнадзора Суд установил вину совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вишневского в даче взятки Госстройнадзору РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центральный райсуд Кемерова установил виновность бывшего гендиректора и совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского в даче взятки главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания торгово-развлекательного центра с нарушениями. Приговор начали оглашать, сообщил ТАСС из зала суда.

«Суд установил: Вишневский <…> при посредничестве передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ при осуществлении реконструкции второй очереди здания торгово-развлекательного комплекса „Зимняя вишня“ в городе Кемерово», — сообщил судья.

Реклама

Ранее совладелец сгоревшего ТРЦ признался, что дал взятку на семь миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр, не имея разрешения на строительство.

Реклама

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове случился 25 марта 2018 года. Жертвами стали 60 человек, большинство из них — дети.

0 0 0 0 0 0