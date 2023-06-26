Происшествия 26 июня 2023, 16:23 Суд приговорил экс-профессора МФТИ к 12 годам колонии за госизмену Мосгорсуд отправил бывшего профессора МФТИ Голубкина на 12 лет в колонию за госизмену Фото: freepik.com

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Мосгорсуд приговорил бывшего профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии за госизмену, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Голубкин передавал иностранным организациям информацию, в которой содержалась государственная тайна. Его признали виновным и назначили 12 лет заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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РИА «Новости» со ссылкой на адвоката уточнило, что осенью 2018 года Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT, которого следствие посчитало его контактом, отчеты о проделанной работе. Защита настаивала на том, что на них есть разрешительные документы, которые подтверждают отсутствие чувствительной информации.

Ранее томского ученого приговорили к семи годам колонии за госизмену.