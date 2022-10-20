Томского ученого приговорили к семи годам колонии за госизмену | 360°

Криминал 20 октября 2022, 11:54 Томского ученого приговорили к семи годам колонии за госизмену Томского ученого-физика приговорили к семи годам колонии за госизмену

Читать 360tv в

Физика Александра Луканина приговорили к 7,5 года колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу томского суда.

«Признан виновным и осужден за совершение преступления. <…> Ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа, с ограничением свободы на два года», — сообщил суд.

Реклама

Александра Луканина арестовали в Томске осенью 2020 года. В разные годы он сотрудничал c Томским политехническим университетом и Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, работал в Китае. Фабула обвинения не разглашается из-за секретности.

Реклама

Ранее правоохранительные органы арестовали директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка по делу о госизмене. Его подозревают в предоставлении третьим лицам данных, связанных с гиперзвуком.