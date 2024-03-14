Происшествия 14 марта 2024, 18:21 Суд отменил домашний арест охраннице брянской гимназии Брянский суд отменил домашний арест для женщины-охранника гимназии РИА «Новости»

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Брянский областной суд 14 марта отменил домашний арест сотруднице охранного агентства Галине Чертковой, которая работала в гимназии № 5. В декабре 2023 года там произошла стрельба. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В ходе заседания судья рассмотрел апелляцию защитников Чертковой на постановление Бежицкого районного суда о продлении домашнего ареста. Охранницу обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

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Как сообщил Telegram-канал Mash, Черткова болеет сахарным диабетом первого типа. Во время задержания у женщины уровень глюкозы в крови повысился до 20 миллимоль на литр, что в четыре раза выше нормы.

Стрельба в гимназии произошла 7 декабря. Ученица восьмого класса стреляла в одноклассников, а затем свела счеты с жизнью. Пять человек получили ранения, одна школьница скончалась.