Происшествия 26 марта 2024, 18:21 Суд освободил продюсера Палагаева, обвиненного в убийстве экс-депутата Суд не стал сажать кинопродюсера Палагаева за убийство экс-депутата Гамзаева РИА «Новости»

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Одинцовский городской суд приговорил кинопродюсера Гранта Палагаева к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу об убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева и освободил его из-под стражи, так как обвиняемый фактически отбыл этот срок, находясь под следствием. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, в августе 2023 года во время застолья в доме Палагаева в Подмосковье продюсер выстрелил в голову экс-депутату из пистолета «Глок 17», после чего аккуратно ранил себя в плечо, чтобы отвести подозрения. Он заверил правоохранителей, что неизвестный ему гость первым открыл огонь. Сам пострадавший после ранения потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил стрелка мертвым.

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Личность погибшего установили только через несколько дней, так как Палагаев заявлял, что не знаком с нападавшим. Журналисты выяснили, что вероятной причиной конфликта могли стать ставки на тотализаторе.

Суд признал продюсера виновным в незаконном хранении оружия и убийстве при превышении мер необходимой обороны. Однако приговор оказался достаточно мягким. Одинцовская городская прокуратура признала его незаконным, и гособвинитель подал апелляционное представление на его отмену из-за неправильного применения уголовного закона.