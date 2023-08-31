Криминал 31 августа 2023, 17:17 Подозреваемым в убийстве экс-депутата из Дагестана Гамзаева стал продюсер Палагаев Shot: продюсера Гранта Палагаева задержали по подозрению в убийстве Гамзаева КиноТеатр

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Жителю Одинцова предъявили обвинение в убийстве бывшего депутата Народного собрания Дагестана и экс-члена франции «Справедливая России» Ахмеда Гамзаева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Суд арестовал 52-летнего подозреваемого в убийстве. Следователи и криминалисты собирают доказательства и выясняют все детали произошедшего.

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По данным Telegram-канала Shot, задержанным оказался продюсер Грант Палагаев, в доме которого и произошло убийство. Известно, что экс-депутат приехал в гости к кинодеятелю в Одинцово, где мужчины выпивали.

«Во время веселья, предварительно, Палагаев выстрелил в голову Гамзаеву из пистолета „Глок 17“, потом аккуратно ранил себя», — указали в публикации.

По данным канала, продюсер вставил пистолет в руку Гамзаева и сам вызвал полицию. Палагаев также специально выстрелил себе в плечо, чтобы отвести от себя подозрения. Правоохранителям он сказал, что огонь открыл «неизвестный гость». Кроме того, продюсер уверял, что не знает человека, тело которого с пистолетом в руке находилось у него дома.

В публикации канала уточнили, что Палагаева арестовали на два месяца. Пока продюсер находится в больнице. Официального подтверждения данным Shot нет.

Убийство произошло в ночь на 26 августа. Экс-депутата похоронили в родном селе Чумли.