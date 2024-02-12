Происшествия 12 февраля 2024, 14:27 Суд оштрафовал WhatsApp на полмиллиона рублей Суд оштрафовал WhatsApp на 500 тысяч рублей за нарушение правил работы в России РИА «Новости»

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Таганский суд Москвы оштрафовал WhatsApp на полмиллиона рублей за нарушение правил работы в России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Компанию WhatsApp LLC признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ. Ей выписали штраф в 500 тысяч рублей.

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Ранее Таганский суд Москвы выписал штраф размером 800 тысяч рублей компании Apple за то, что она не стала удалять книгу «Майн Кампф». Материалы дела рассматривали в закрытом режиме, журналистов пустили в зал заседаний только на оглашение приговора.

Несколько дней назад арбитражный суд Москвы впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента. Отвечая на претензию, адвокат использовал выражения, которые оценили как неуважительные.