12 февраля 2024, 14:27
Суд оштрафовал WhatsApp на полмиллиона рублей
Суд оштрафовал WhatsApp на 500 тысяч рублей за нарушение правил работы в России
Таганский суд Москвы оштрафовал WhatsApp на полмиллиона рублей за нарушение правил работы в России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Компанию WhatsApp LLC признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ. Ей выписали штраф в 500 тысяч рублей.
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Ранее Таганский суд Москвы выписал штраф размером 800 тысяч рублей компании Apple за то, что она не стала удалять книгу «Майн Кампф». Материалы дела рассматривали в закрытом режиме, журналистов пустили в зал заседаний только на оглашение приговора.
Несколько дней назад арбитражный суд Москвы впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента. Отвечая на претензию, адвокат использовал выражения, которые оценили как неуважительные.
Штрафы
Суд
Москва
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