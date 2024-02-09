09 февраля 2024, 18:57
Юриста из Москвы оштрафовали за троллинг оппонента
Арбитражный суд Москвы впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента
Московский Арбитражный суд наложил штраф на юриста одной из сторон за недопустимые оскорбительные выражения в отношении противоположной стороны. Две вышестоящие инстанции поддержали этот вердикт, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные судебные акты.
Прецедент произошел во время рассмотрения дела о банкротстве страховой компании «Спасские ворота — М». Агентство по страхованию вкладов требовало взыскать убытки у бывшего руководства должника.
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В письменном отзыве на доводы АСВ адвокат ответчика использовал выражения, которые оценили как неуважительные. Например, он написал, что составившие претензию молодые юристы не обладают достаточной квалификацией и способны только искать информацию в интернете.
АСВ обратилось в суд с просьбой оштрафовать адвоката на основании того, что его высказывания противоречат правилам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу адвокатской этики.
Суд первой инстанции отметил право представителей участников дела обосновывать свои позиции с использованием различных риторических средств, однако подчеркнул, что формулировки, уничижающие честь противоположной стороны, и создание конфликтной обстановки недопустимы.
Юриста признали виновным в неуважительном поведении по отношению к арбитражному суду и его участникам и оштрафовали на две тысячи рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли решение обоснованным.
Произошедшее может стать прецедентом, формирующим новую практику, поскольку раньше для проявления неуважения к суду требовалось использовать грубую лексику или оскорбить судью.
Ранее москвич через суд потребовал у Apple 231 тысячу рублей за недоставленный iPhone. Он выиграл дело, но компенсацию присудили в значительно меньшем размере.
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