Суд арестовал петербургского студента, обвиняемого в убийстве матери. Видео

Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Олега Рубцова поместили по стражу на два месяца. Юношу подозревают в убийстве собственной матери.

Суд решил оставить студента под арестом до 20 ноября 2020 года, пока идет предварительное следствие, сообщает РИА «Новости». По предварительной информации, 20 сентября Рубцов нанес ножевые удары своей матери из-за личной неприязни.

«Из объяснения Рубцова следователю: …возникла ненависть к матери, нанес удары ножом, несколько раз ударил ножом в спину… просила не убивать… нашел заначку, которая приготовила мать и ушел из дома», — зачитал судья показания обвиняемого, которые тот дал после задержания.

Труп женщины в ванной комнате обнаружил отец юноши, когда вернулся домой. Он же и дал показания, говорящие о виновности сына. Полиция задержала юношу через день на Пискаревском проспекте.

В начале осени жительницу Тюмени обвинили в убийстве 19-летней дочери. Она изрубила дочь топором из-за ревности к мужу.