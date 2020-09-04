Жительницу Тюмени осудят за убийство 19-летней дочери

«По версии следствия, 17 сентября 2019 года обвиняемая находилась у себя дома по улице Полярной города Тюмени и распивала спиртное. Женщина вышла на улицу и на участке возле дома увидела 19-летнюю дочь. Обвиняемая, движимая ненавистью по отношению к дочери из-за интимной связи с отчимом, схватила палку и ударила девушку по голове», — рассказали в пресс-службе Следственный комитет РФ по Тюменской области.

Затем она изрубила дочь топором. Удары наносились по голове и шее — девушка скончалась на месте. Мать и ее сожитель закопали убитую в огороде, топор выбросили в лесу.

На огороде было найдено тело убитой, мать созналась в содеянном. Женщина была взята под стражу, а признавшегося в участии ее сожителя отпустили под подписку о невыезде.