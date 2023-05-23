Происшествия 23 мая 2023, 19:49 Пьяный посетитель караоке-бара разбил бутылками дверь в Санкт-Петербурге

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Пьяный мужчина устроил дебош в караоке-баре на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 мая мужчина начал себя неадекватно вести, затем попытался устроить драку с прохожим на улице. Когда сотрудники заведения попытались ему помешать, дебошир схватил несколько бутылок и бросил в сторону бара, разбив стеклянную дверь.

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На проспекте Луначарского его задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.