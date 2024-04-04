Происшествия 04 апреля 2024, 16:44 Суд арестовал имущество блогера Шабутдинова Таганский суд Москвы арестовал счета и автомобиль блогера Аяза Шабутдинова Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Читать 360tv в

В Таганском районном суде Москвы рассмотрели ходатайство следователей об аресте имущества блогера Аяза Шабутдинова. На его счету 50 эпизодов уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В ведомстве уточнили, что суд арестовал деньги на банковских счетах Шабутдинова, а также его сбережения, которые правоохранители изъяли во время обысков. На автомобиль блогера также наложили арест.

Реклама

Сам бизнес-тренер Аяз Шабутдинов останется в изоляторе до 16 апреля.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, прошлой осенью. В ноябре 2023-го суд избрал блогеру меру пресечения в виде ареста. Число потерпевших по делу достигло 15 человек. Предположительно, Шабутдинов продавал им курсы, обещая высокие доходы после обучения. Коучу грозит до 10 лет колонии.