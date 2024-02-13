Общество 13 февраля 2024, 19:31 Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 апреля Суд оставил под стражей блогера Аяза Шабутдинова до 16 апреля

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Таганский суд Москвы принял решение о продлении ареста блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Предприниматель останется под арестом до 16 апреля, сообщила пресс-служба столичных судов.

Постановление о продлении заключения блогера в СИЗО суд вынес 13 февраля. Адвокаты Шабутдинова обратились в суд с апелляцией.

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Бизнес-тренеру и предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. По их словам, Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов. Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее следователь в Пресненском суде Москвы сообщил, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел, писали «Известия». В ходе расследования следователи допросили более 35 потерпевших.