Студенты Пермского университета рассказали, как спасались от стрельбы

Студенты Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ), на территории которого злоумышленник открыл огонь утром 20 сентября, рассказали, как спасались от стрельбы. Об этом написал «ФедералПресс».

«Мы просто сидели, когда стрельба началась, девочка написала о том, что происходит, в соцсетях. Половина людей запаниковала, половина подумала, что шутка», — рассказал студент Даниил.

Когда стало ясно, что ситуация серьезная, студенты начали баррикадироваться в аудиториях, блокируя двери партами и стульями.

«Мы начали двери баррикадировать, потом в окно начал народ прыгать, но потом, как я понял, в окно начали стрелять. Мы отошли от окон, закрылись и просто начали сидеть. Мы ждали минут 30, потом у нас открыли двери, зашел ОМОН», — рассказал очевидец.

Студенты рассказали, что видели раненых, которые не успели спрятаться.

«Когда я вышел, то увидел в коридоре капли крови, выходя в фойе видел, что полицейский находился рядом с лежащим человеком, потом нас эвакуировали. Сейчас в аудиториях еще есть студенты, все заперлись, с ними работает полиция», — добавил студент.

В Министерстве здравоохранения России рассказали, что после стрельбы в Пермском университете (ПГНИУ) семь человек были доставлены в медучреждение. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.