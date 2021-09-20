Минздрав РФ: семь человек госпитализировали после стрельбы в пермском вузе

В Министерстве здравоохранения России рассказали, что после стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) семь человек были доставлены в медучреждение. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

«По оперативным данным на 11:00, в медицинские учреждения Перми госпитализируются семь пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней тяжести. Еще четверым пострадавшим помощь оказывается на месте», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее появилось фото из пермского вуза после стрельбы. На кадрах видно, что злоумышленник выстрелил в дверь не менее четырех раз. Одна из пуль прошла насквозь через стекло в двери. Подозреваемый в настоящий момент задержан.