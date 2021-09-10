Студентку из Улан-Удэ чуть не разорвали собаки. Животные на самовыгуле напали не в первый раз

В Улан-Удэ 19-летнюю студентку чуть не разорвали собаки. Девушка стала четвертой пострадавшей от оставшихся без надзора животных за день. И попросту растерялась, когда псы пошли в атаку.

Собаки на Викторию напали утром 10 сентября, рассказала она «360». Студентка, как обычно, собралась на учебу — шла на остановку через проулок.

«Сначала черная собака, их там две было, начала на меня лаять. Я сначала не обратила внимания, шла спокойно. Вторая — белая — за ней полетела. Начала лаять, бросаться», — рассказала студентка.

Оба животных обступили 19-летнюю девушку и подбирались к ней все ближе. Виктория попыталась схватить камень, но псины начали огрызаться еще больше. Девушка прижалась к забору.

«Одна меня схватила — черная — и как будто раздирала. Я кричу: „Помогите!“ Никто не вышел. Потом белая вцепилась в другое бедро. <…> Все разорвали. В здании напротив кто-то начал выходить, открывать ключом ворота. Я не увидела кто, там был. Видимо, мужчина. Они его увидели и побежали на него. Я побежала скорее домой, пришла, вызвала скорую и позвонила в 112», — поделилась подробностями пострадавшая.

На левом бедре у нее теперь укус, колено расцарапано. На правой ноге надулась шишка. В травмпункте раны Виктории обработали, но ходить ей все равно больно. Медики сказали, что за день девушка стала четвертой, кого покусали те же собаки.

«Хотелось бы, конечно, чтобы этих собак отлавливали как можно больше. Тут взрослый теряется, а дети тем более. Разорвут да и все», — заключила студентка.

Источник фото: YouTube

Животных удалось поймать, сообщило агентство «Восток. Телеинформ». Одна собака — домашний алабай белого цвета. Вторая — черная бродяга, которая прибилась ко двору, в котором живет породистый собрат.

Оказалось, что псов оставили на самовыгуле. Их хозяев нашли. Владельцу животных грозит штраф