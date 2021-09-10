Почти 47 тысяч рублей штрафов заплатили жители Подмосковья за нарушение правил выгула собак

В Московской области продолжают контролировать соблюдения правил по выгулу собак. Хозяев питомцев, нарушивших предписания, оштрафовали почти на 47 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению правил выгула домашних животных в Подмосковье продолжаются. На сегодня совершено 153 выезда по обращениям граждан. За нарушение содержания и выгула собак составлено 17 протоколов, вынесено 18 постановлений. Виновные лица привлечены к ответственности на сумму 46,7 тысячи рублей. Также вынесено более 10 предупреждений», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

Закон о штрафах за нарушение выгула собак вступил в силу в Московской области 25 июня этого года. При нарушении предписаний хозяина предупредят или выпишут административный штраф в размере от 500 рублей до пяти тысяч рублей.