Происшествия 28 февраля 2024, 11:59 Студента изнасиловали после знакомства с девушкой в чат-боте в Москве Baza: в Москве изнасиловали 17-летнего парня после знакомства с девушкой в боте Freepik

Читать 360tv в

В Москве 17-летнего студента изнасиловали после того, как он познакомился с девушкой в чат-боте. Изначально его хотели ограбить, но денег у молодого человека не было, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, студент второго курса московского вуза завязал общение с девушкой 25 февраля днем, и в тот же вечер они договорились о встрече у метро «Физтех». Новая знакомая пригласила юношу к себе.

Реклама

Уже у подъезда она сообщила о забытых дома ключах, и в этот момент студента внезапно ударили по голове. Нападавший объявил парню, что тот встретился с девушкой его приятеля, за что будет «наказан».

Под угрозами парня посадили в автомобиль и отвезли в лесопарковую зону, где к ним присоединился еще один молодой человек. Студента отвели вглубь леса, где, отобрав телефон, потребовали отдать все имеющиеся наличные деньги. Узнав, что у юноши есть только 100 рублей, нападавшие принудили его к оральному сексу. При этом один из них совершал изнасилование, а второй записывал происходящее на видео. После нападавшие скрылись.

Следственный комитет начал проверку. Идет поиск двух мужчин азиатской внешности и девушки 15-16 лет, подозреваемых в совершении данного преступления.

Ранее эксперты рассказали, как найти в Сети вторую половинку и не стать жертвой афериста.