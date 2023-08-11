Интересное 11 августа 2023, 19:31 💞 Неодиночество в Сети. Как найти вторую половинку и не стать жертвой афериста Психолог Гладышева: нужно проявлять бдительность при интернет-знакомствах Freepik

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Активная месячная аудитория сервиса «VK Знакомства» в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 49% — до 2,9 миллиона человек. Вероятно, это можно объяснить тем, что в конце июня из России ушел Tinder. На что обращать внимание при знакомстве в интернете и как не стать жертвой обмана, разбирался «360».

Поиск любви в Сети

Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, включая сферу личных отношений. Мобильные приложения для знакомств предоставляют удобную платформу для общения и знакомства с новыми людьми. Однако важно помнить о безопасности.

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Выбор надежного приложения

Прежде чем начать знакомиться, убедитесь, что вы используете надежное и проверенное приложение. Ознакомьтесь с отзывами и рейтингами, чтобы быть уверенным, что сервис пользуется хорошей репутацией.

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Будьте осторожны с личной информацией

На ранних этапах общения не раскрывайте личные данные: домашний адрес, место работы, точную дату рождения. Делитесь этой информацией только с теми, кому доверяете, и когда будете готовы.

Изучите профиль собеседника

Внимательно изучите профиль человека, с которым завязался разговор. Обратите внимание на его фотографии, описание, интересы и другую информацию. Это поможет сформировать более четкое представление о нем.

Психолог Марина Гладышева рассказала «360», что в первую очередь нужно понять интересы человека. К примеру, во «ВКонтакте» можно посмотреть аккаунт, дату регистрации и фотографии на странице.

Надо проявлять максимальную бдительность. Наверное, каждому интересно посмотреть, с кем он общается: где человек учился, какие у него друзья, с кем работал, где отдыхал. Это говорит о многом. Марина Гладышева

По мнению Гладышевой, «VK Знакомства» достаточно безопасные, поскольку пользователи «ВКонтакте» зарегистрированы там достаточно давно — о них проще сделать выводы по активности на странице.

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Используйте встроенную систему обмена сообщениями

Многие приложения предоставляют встроенную систему обмена сообщениями. Используйте ее для общения на начальных этапах знакомства. Это позволит сохранить анонимность и контроль над информацией.

Не спешите с личной встречей

Прежде чем организовывать личную встречу, убедитесь, что вы узнали достаточно. Постепенно устанавливайте доверие к собеседнику.

Можно созвониться по видеосвязи, чтобы убедиться, что человек выглядит как на фото и адекватно разговаривает. Далее можно переходить на личные встречи в общественном месте. Марина Гладышева

Нужно ориентироваться на сам контакт между людьми, подчеркнула собеседница «360». Однако сразу торопиться со встречей не стоит.

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Публичные места

Если вы решили увидеться с человеком в реальной жизни, выберите людное место, например кафе, ресторан или парк. Избегайте встреч в непонятных и незнакомых местах. Дайте знать вашему другу или близкому человеку о том, куда и с кем вы идете и когда планируете вернуться домой.

Не давайте деньги

Не отправляйте деньги незнакомым людям. Остерегайтесь историй о финансовых трудностях и просьбах о материальной помощи.

«Если люди еще не виделись, а человек начинает о чем-то просить помочь в финансовом плане, это должно вызывать подозрение», — предупредила Марина Гладышева.

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Интуиция

Прислушивайтесь к своей интуиции. Если что-то кажется подозрительным или неправильным, не стесняйтесь завершить общение.

Психолог Марсель Сультеев рассказал «360», как лучше разобраться в личности собеседника: стоит спросить у него о прошлых отношениях, а также о связях с родителями.

Есть мужчины, которые не умеют принимать решения, — «маменькины сынки», а есть те, кто сами достигают своих целей. Аналогично с женщинами. Это красные флажки. Марсель Сультеев

Будьте осведомлены о мошенничестве

Изучите типичные схемы мошенничества, связанные со знакомствами в интернете. Это поможет быстрее распознавать потенциально опасные ситуации.

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Основные приметы аферистов на сайтах знакомств

Аферисты в чатах для знакомств могут использовать разные методы для достижения корыстных целей. Важно научиться определять некоторые основные признаки, которые могут указывать на то, что вы имеете дело со злоумышленником.

— Слишком быстрое установление близких отношений. Мошенники стремятся создать впечатление, будто вы с ними «души-близнецы» всего через несколько сообщений. Они пытаются завоевать доверие и внимание как можно быстрее.

— Неестественно идеальный профиль. Аферисты зачастую создают профили, которые выглядят слишком идеально — красивые фотографии, благополучная жизнь, фантастические достижения. Их цель — привлечь внимание с помощью идеальной картинки.

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— Просят деньги или выманивают личные данные. Если собеседник слишком быстро начинает просить вас о деньгах, поддержке или вытягивает информацию, это может быть признаком мошенничества.

— Противоречивая история. Аферисты могут путать собственные истории или данные в разных сообщениях. Если вы замечаете несостыковки в том, что вам рассказывают, обратите на это внимание.

Марсель Сультеев предложил написать для себя интересующие темы и предлагать их для общения. После этого вы сможете понять, близок человек по духу или нет.

«Если ему нравятся те темы, которые нравятся вам, значит, у вас очень много общих психологических желаний и установок — вам будет интересно общаться», — заверил психолог.

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— Отсутствие видео- или голосовых звонков. Аферисты иногда избегают видео- или голосовых звонков, так как это может раскрыть их истинную личность.

— Недостоверные фотографии. Если у вас есть подозрения о подлинности фотографий, которые присылают, можно воспользоваться обратным поиском изображений и узнать, не были ли снимки просто скачаны из интернета.

Самое главное — аватар. Если человек не выставляет свое лицо без фильтров, значит, у него неодобрительное отношение к самому себе. Марсель Сультеев

— Чрезмерная похвала и лесть. Аферисты любят прибегать к лести, чтобы завоевать доверие. Они могут делать комплименты, которые кажутся неуместными для такого раннего этапа знакомства. По словам психолога, мошенники всегда чересчур слащавые.

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— Отсутствие встречи в реальной жизни. Если собеседник всегда находит оправдания для того, чтобы не встретиться в офлайне, это может быть признаком, что он скрывает что-то.

Но помните: не все люди, которые проявляют подобные признаки, обязательно замышляют что-то плохое. Тем не менее важно быть бдительным и заботиться о своей безопасности при онлайн-знакомствах. Если что-то кажется подозрительным, лучше принять меры предосторожности.