Эксклюзив 13 июля 2023, 11:04 Стройка загорелась рядом со станцией «Рабочий поселок» на западе Москвы Бытовка загорелась на стройке рядом со станцией «Рабочий поселок» на западе Москвы

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Стройка загорелась на улице Маршала Неделина на западе Москвы, сообщил источник «360».

Возгорание произошло рядом со станцией «Рабочий поселок», где началось строительство платной дороги от Москва-Сити до Одинцово.

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Буквально за десять минут полностью сгорела строительная бытовка, уточнил источник. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По сообщению очевидца, никто не пострадал.

Происходит возгорание строительных материалов. МЧС проводят работы по ликвидации. Пресс-служба МЧС

На место происшествия уже прибыли пожарные и приступили к тушению. Пожар удалось локализовать в 11:05.

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