Происшествия 13 июля 2023, 07:32 Более 40 домов уничтожил сильный пожар в уральском селе Шайдуриха МЧС: в селе Шайдуриха огнем повреждено 41 строение Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Более 40 домов повредил или уничтожил пожар, вспыхнувший накануне вечером в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, спасатели боролись с огнем всю ночь. Примерно к 07:00 по местному времени техногенный пожар, площадь которого достигла 4100 квадратных метров, удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

Реклама

«Огнем повреждено 41 строение. Сейчас силы и средства огнеборцев сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания», — рассказали в МЧС.

К тушению привлекли 137 человек и 46 единиц техники. Задействовали и авиацию — вертолеты Ми-8 МЧС России и Минобороны. В готовности находится самолет-амфибия БЕ-200, ночью он прибыл в Екатеринбург.

Пожар начался в лесу. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Людей вывезли. Их разместили в Доме культуры Невьянска. Из-за пожара в селе и на автодороге «Верхняя Пышма — Невьянск» ограничили движение. К вечеру среды, 12 июля, в селе сгорело 30 строений. Всего в населенном пункте 170 домов, в них проживают 365 человек. Порядка 60 человек эвакуировали.