Эксклюзив 18 сентября 2023, 14:26 Строящийся ЖК загорелся на северо-востоке Москвы Пожарные спасли двух людей из горящего ЖК на Долгопрудненском шоссе в Москве Соцсети

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Строящееся здание жилого комплекса на Долгопрудненском шоссе загорелось в Москве. Пожарные приступили к спасению людей, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Здание расположено на территории Физтехпарка. Густой черный дым зафиксировали очевидцы из разных уголков района. По предварительным данным, на площади в 70 квадратных метров загорелись стройматериалы.

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На балконах строения находились люди, к спасению которых приступили пожарные. Двоих людей уже эвакуировали и передали медикам. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее пожар вспыхнул на территории авторазборки в Рыбном. В тушении возгорания задействовали пожарный поезд.