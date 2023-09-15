15 сентября 2023, 19:18
Мусор загорелся на 250 «квадратах» на складе авторазборки в Рыбном
Пожар вспыхнул на территории авторазборки в Рязанской области
Пожар произошел на территории авторазборки в городе Рыбное Рязанской области. Угрозы жилым домам нет, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«Собственником помещений является сторонняя организация, угрозы объектам инфраструктуры ОАО „РЖД“ нет», — указали в МЖД.
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Для оказания помощи в тушении возгорания рядом со станцией Рыбное задействовали пожарный поезд.
По предварительным данным, на территории авторазборки загорелся пластиковый мусор. Общая площадь пожара составила около 259 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС. К тушению возгорания привлекли 17 человек и четыре единицы техники.
Очевидцы поделились кадрами с места ЧП в социальных сетях. На кадрах огромный столб черного дыма поднимался над жилыми домами.
Пожары
МЧС РФ
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