Происшествия 15 сентября 2023, 19:18 Мусор загорелся на 250 «квадратах» на складе авторазборки в Рыбном Пожар вспыхнул на территории авторазборки в Рязанской области

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Пожар произошел на территории авторазборки в городе Рыбное Рязанской области. Угрозы жилым домам нет, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Собственником помещений является сторонняя организация, угрозы объектам инфраструктуры ОАО „РЖД“ нет», — указали в МЖД.

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Для оказания помощи в тушении возгорания рядом со станцией Рыбное задействовали пожарный поезд.

По предварительным данным, на территории авторазборки загорелся пластиковый мусор. Общая площадь пожара составила около 259 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС. К тушению возгорания привлекли 17 человек и четыре единицы техники.

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП в социальных сетях. На кадрах огромный столб черного дыма поднимался над жилыми домами.