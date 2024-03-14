14 марта 2024, 14:34
Десять человек эвакуировали из горящего дома в Екатеринбурге
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД эвакуировали 10 человек после сообщения о возгорании на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на официальный Telegram-канал «МВД Медиа».
Инспекторы действовали под руководством сотрудника пожарно-спасательной части, который случайно оказался рядом. Мужчина в этот день был выходной.
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В пожаре никто не пострадал. Сейчас расследуются причины случившегося.
Пожары
Екатеринбург
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