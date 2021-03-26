Строящийся дом частично обрушился из-за взрыва газа в московском поселке

В Новой Москве раздался взрыв в частном трехэтажном доме. Часть постройки обрушилась. Спасатели вытащили из-под завалов ребенка. Под обломками еще могут находиться люди.

Информация о ЧП в доме № 20 по улице Родниковой поселка Московский поступила на дежурный пульт вечером 26 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Предварительно установлено, что в строящемся здании сдетонировал баллон с газом, после чего произошло обрушение. До прибытия специалистов ведомства из-под завалов достали одного человека.

Соседи предположили, что под обломками еще двое пострадавших. Одного спасатели вызволили живым — ребенка.

Более подробная информация уточняется.

Специалисты завершили проверку дома в Химках, где взорвался бытовой газ. Способных привести к обрушению здания повреждений они не обнаружили. Многоэтажка готова к ремонтным работам. Планируется, что жители смогут вернуться в свои квартиры в августе.