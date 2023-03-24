Эксклюзив 24 марта 2023, 06:32 Строительные бытовки сгорели в разных уголках Москвы Серия пожаров в строительных бытовках произошла ночью в НАО и ЗАО Москвы Пресс-служба МЧС

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Ночью в Западном административном округе и Новой Москве сгорели строительные бытовки. О серии пожаров рассказал источник «360».

Первый пожар случился на западе возле домов по улице Ивана Франко. Возгорание началось в двух металлических строительных бытовках на стройплощадке, спасателей вызвало в 23:40. Огонь потушили на площади 20 квадратных метров, никто не пострадал.

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Почти через четыре часа, в 03:30, подразделение МЧС отправили в Новомосковский административный округ на улицу Эдварда Грига в поселке Коммунарка. На стройплощадке жилого комплекса «Скандинавия» три вагончика охватил открытый огонь. Площадь пожара — аналогичная. Спасатели потушили пожар, рабочие не пострадали.

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