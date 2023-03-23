Эксклюзив 23 марта 2023, 21:51 Иномарка сбила курьера на электросамокате на востоке Москвы Источник «360»: на 7-й Парковой улице в Москве Ford сбил электросамокатчика Pexels

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В Москве на 7-й Парковой улице произошло ДТП. Как сообщил «360» источник в экстренных службах города, автомобиль Ford сбил 52-летнего курьера на электросамокате.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт аварии.

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«Произошло столкновение с электросамокатом. Мужчина упал, его осматривают медики. Они решат, требуется ли ему госпитализация или нет», — сообщили в ведомстве.

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Накануне похожее ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Иномарка Opel Mokka сбила 17-летнего молодого человека, который ехал на самокате. Юноша получил травмы и попал в больницу.

Тем временем в Москве уже совсем скоро стартует сезон проката электросамокатов. Первые из них уже появились на центральных улицах столицы.